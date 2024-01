Najlepszy znak zodiaku. Ma serce ze złota

Najlepszy znak zodiaku. U każdego budzi sympatię

Ten cudowny, jedyny w swoim rodzaju znak zodiaku to właśnie Rak, który obowiązuje w przedziale czasowym od 22 czerwca do 22 lipca. Osoby w nim urodzone powszechnie uchodzą za najbardziej opiekuńcze, troskliwe i empatyczne. Z każdym zdołają nawiązać nić porozumienia, pomogą w potrzebie i okażą wsparcie. Raki w naturalny sposób budzą sympatię otoczenia, bo są po prostu bardzo miłe i otwarte. Do nikogo się z góry nie uprzedzają, starają się zrozumieć innych i spojrzeć na świat ich oczami.