WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 horoskophoroskop dzienny Redakcja WP Kobieta wczoraj (06:00) Horoskop dzienny na czwartek 26 grudnia. Zobacz, co zaplanowały gwiazdy na ten świąteczny czas Horoskop dzienny na czwartek 26 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości i czy tego dnia gwiazdy obdarzą cię pomyślnością, a drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przyniesie szczęście. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. (123RF) Horoskop dzienny - Baran Zamiast się cieszyć i jeszcze napawać tym pięknym, świątecznym dniem, Wy już dziś myślami będziecie wybiegać w kierunku jutrzejszych obowiązków, zadań, pracy i ważnych spraw urzędowych jakie musicie załatwić. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Byk Poczujecie się dziś zmęczeni, znużeni, wyczerpani, przepracowani nawałem obowiązków ostatnich dni, a do tego pewnie przejedzeni, więc zamarzy Wam się relaks,odpoczynek, słodkie nic nie robienie lub drzemka. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Bliźnięta Bliźnięta będą dziś zdominowane przez pewną starszą kobietę z rodziny, będą musiały wysłuchać Jej zdania i krytycznych uwag, a nawet poddać się presji, bo inaczej nie uchodzi i nie wypada się przeciwstawić. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Rak Będziecie dziś wyjątkowo spontaniczne, entuzjastyczne, energiczne,chętne do poznawania ludzi, tematów, do nauki, tworzenia i kreatywności, wszystko będzie dla Was ciekawe, nowe, interesujące i fascynujące. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Lew To kolejny dzień, w którym zapragniecie się bawić, czuć się swobodnie, radośnie, więc maksymalnie wykorzystacie wolny dzień na nadrobienie zaległości towarzyskich, więc zapewne zrobicie obchód po znajomych. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Panna Panny będą dziś wesołe, radosne, a chwilami szczęśliwe, bo puści już napięcie i stres świąteczny, będą się więc cieszyć z efektów swojej pracy,korzystać z nich w pełni, docenią też obecność swoich bliskich. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Waga Pomimo tego, że wciąż trwają Święta, przyjdzie się Wam zmierzyć z pewnymi przeciwnościami losu, bo nic nie będzie się toczyć w taki sposób, jaki wcześniej sobie zaplanowaliście, pod górkę, ale do pokonania. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny -Skorpion Skorpiony będą miały dziś w sobie spory entuzjazm do działań, których zwykle wcześniej unikały, nie lubiły, nie chciały,czyli czeka je miłe zaskoczenie, zmienią też zdanie i opinię na temat niektórych ludzi. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Strzelec Osoby urodzone w znaku Strzelca zwykle są nastawione optymistycznie do życia, ale dziś szczególnie i wyjątkowo będą wesołe, uśmiechnięte, pozytywne, a nic ani nikt nie będzie wstanie zepsuć ich miłego nastroju. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Koziorożec Dla Koziorożców dzisiejszy świąteczny dzień będzie kwintesencją szczęścia, będzie wesoło i miło, widać miłość w uczuciach, ciepło w rodzinie, szczerość i zaufanie w przyjaźni, więc czegóż można chcieć więcej. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Wodnik Dzisiejszy dzień uświadomi Wam drogie Wodniki, że problemy i dylematy,które często przeżywacie, są tak naprawdę tworzone przez Was samych, a w realnym świecie one nie istnieją lub są bardzo łatwe do pokonania. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny - Ryby Dziś drogie Rybki możecie zostać przez kogoś niesprawiedliwie ocenione lub brzydko potraktowane, co Was dotknie i trochę zaboli, jednak zastanówcie się, czy ten ktoś nie miał powodów i słuszności swojej racji. Dowiedz się więcej u Eksperta! Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne