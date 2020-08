WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Huawei Together 2020: pierwsza tej skali kampania promująca ekosystem produktów i usług Huawei „Połącz wszystko jednym dotknięciem dzięki Huawei Share" – tym hasłem Huawei promuje ekosystem swoich produktów i usług, w tym możliwości, jakie daje połączenie ich za pomocą autorskiego rozwiązania Huawei Share. Kampania to też idealna okazja dla osób, które chcą kupić produkty marki w atrakcyjnych cenach i zestawach. Połącz wszystko jednym dotknięciem dzięki Huawei Share Materiał Partnera Flagowe urządzenia Huawei obecne w kampanii prezentują różnorodność i wszechstronność portfolio marki – Huawei to nie tylko smartfony, ale też bogata oferta laptopów, tabletów, smartwatchy, opasek sportowych, słuchawek, routerów, ale też usług. Jedną z nich jest Huawei Share – autorskie rozwiązanie marki, które pozwala na łączenie ze sobą urządzeń za pomocą jednego dotknięcia i przesyłanie między nimi danych – plików, zdjęć czy filmów. Dzięki temu rozwiązaniu, wszystkie urządzenia „występujące" w kampanii: smartfon P40 Pro, ultrabook MateBook X Pro, tablet MatePad Pro, smartwatch Watch GT 2, słuchawki FreeBuds 3, nowy w portfolio głośnik Sound X oraz o wiele więcej, mogą tworzyć jeden spójny ekosystem w myśl strategii „1+8+N". Co kryje się pod tym skrótem? „1" to smartfon, czyli centrum, które łączy ze sobą wszystkie pozostałe urządzenia i usługi, a także pozwala użytkownikowi sterować nimi z jednego miejsca. Pod „8" kryją się urządzenia z innych kategorii, w tym laptopy, tablety, smartwatche czy słuchawki, które „otaczają" smartfon i są z nim połączone. Całość wzbogacona jest przez nieskończoną liczbę usług zewnętrznych oznaczonych jako „N". HUAWEI \| Połącz wszystko jednym dotknięciem Atrakcyjne oferty dla użytkowników Huawei w ramach kampanii Together 2020 oferuje konsumentom bogate zestawy urządzeń, a także nowe, atrakcyjne ceny dla wybranych produktów. Zestawy są tak skonstruowane, by jeden zakup pozwolił konsumentowi zaopatrzyć się w szerokie spektrum urządzeń Huawei i doświadczyć wygody i przyjemności korzystania z komunikujących się ze sobą, dzięki Huawei Share, produktów. Do 31 sierpnia, najnowszy ultrabook Huawei MateBook X Pro będzie można kupić w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 (z wyłączeniem Watch GT 2 42 mm w kolorze złotym), bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3i oraz najnowszym routerem Huawei WiFi AX3 Quad-Core. Huawei Share. Jeden dotyk zdziała cuda Multimedialny tablet MatePad Pro pojawi się w ofercie z rysikiem M-Pencil, klawiaturą oraz 90-dniowym dostępem do oferty FilmBox w usłudze Huawei Filmy, a także do 50 GB w Huawei Chmura. Zestawy będzie można nabyć w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom. W ramach kampanii, Huawei zaoferował również wybrane smartwache i słuchawki w nowych, atrakcyjnych cenach. Huawei Watch GT 2 (42 mm) będzie można kupić w rekomendowanej cenie 799 zł, model Watch GT 2 (42 mm) w kolorze złotym – za 999 zł, a najnowsze bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3i w cenie 399 zł. Oferta na te trzy produkty potrwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie i w sklepach Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom oraz u operatorów sieci Orange i Play.