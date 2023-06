Ich romansem żyła cała Polska. Niezwykłe, jak wygląda dziś tancerka

Z aktorem spotykała się również poza treningami do programu, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Paparazzi śledzili ich na okrągło. - Zakochałam się. To był mój pierwszy poważny związek. Bardzo go przeżywałam, podobnie jak nasze rozstanie. Byliśmy razem przez rok, ale media nie dawały nam spokoju. Każdy nasz krok był opisywany, analizowany, mieliśmy tego dość — wyznała Piotrowska w rozmowie z Onetem w 2019 roku.