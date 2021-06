Ida Nowakowska dziękuje TVP i odpowiada na hejt za zbyt szybki powrót do pracy po porodzie. "To wyraz rozpaczy"

Pochwaliła się też, że jej mąż doskonale odnajduje się w roli ojca. "Połóg jest trudny, dlatego bardzo ważne jest, żeby mężowie pokazywali nam, jak bardzo nas kochają, że są z nami, że angażują się we wszystkie czynności opieki nad dzidziusiem. I powinni być jeszcze bardziej romantyczni. Dla nas kobiet, bardzo ważne są słowa i gesty. To, co jest nam w tej chwili najbardziej potrzebne to miłość, poczucie bezpieczeństwa, wyrozumiałość i czułość. Bardzo ważna jest też pomoc najbliższych i dobre słowa. Jack powiedział mi, że wychowanie synka to jego pasja. Pomyślałam, że to niezwykłe szczęście, bo tę pasję możemy dzielić razem. Ale tata Jacka też był bardzo zaangażowanym tatą. Dla mnie to bardzo nowoczesna i świadcząca o dorosłości mężczyzny postawa" - opowiedziała Nowakowska.