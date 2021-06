Nie tak zaplanowała poród. Meghan Markle chciała, by odbył się w innym miejscu

Chciała urodzić w domu

To nie był jednak pierwszy wybór Meghan Markle, jeśli chodzi o poród. Jak donosiło "Page Six" w marcu tego roku, księżna planowała urodzić w domu - w Montecito, w hrabstwie Santa Barbara. Wcześniej takie same plany miała co do narodzin Archiego. Nie udało się, bo odradzili to lekarze. Synek Meghan i Harry'ego urodził się w prywatnym londyńskim szpitalu Portland.