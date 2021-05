Ida Nowakowska jest gwiazdą TVP. Skąd wzięła się "na salonach"?

Nowakowska skończyła szkołę baletową w Warszawie i wyjechała na studia do Stanów Zjednoczonych. To tam poznała swojego męża Jacka Herndona. Zanim jednak do tego doszło, była solistką w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie grała m.in. w musicalach "Piotruś Pan" oraz "Koty".