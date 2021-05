Ida Nowakowska urodziła! Tancerka powitała pierwsze dziecko

Niedługo po ogłoszeniu ciąży Nowakowska udzieliła kilku wywiadów, w których wyjaśniała swoje samopoczucie. Przyznała także, że już od dłuższego czasu szykowała się do nowej roli, choć czuła, że jest już gotowa. "Do tej zmiany w życiu przygotowywałam się właściwie od małego dziecka, bo zawsze marzyłam o tym, żeby być mamą. Nie bardzo wiem, skąd się to wzięło. Może dlatego, że bardzo kocham moich rodziców" - powiedziała na łamach "Vivy".