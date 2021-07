Idealna baza pod makijaż? Zadbana cera! Sprawdź, jak pielęgnować skórę, jeśli lubisz mocny make-up

Nawilżenie i regeneracja skóry twarzy

Mocny make-up i kosmetyki o przedłużonej trwałości wysuszają skórę. Może dojść do uszkodzenia jej bariery ochronnej, przyspieszenia procesu starzenia. Cera traci swój blask, pojawiają się niedoskonałości czy przebarwienia. Jak tego uniknąć? Domowa pielęgnacja to podstawa, jednak działanie kosmetyków i regularnego peelingu obejmuje jedynie zewnętrzną warstwę skóry. Aby dogłębnie ją oczyścić, zapewnić maksymalne nawilżenie i regenerację, warto zdecydować się na zabieg Geneo. To bezinwazyjny zabieg bankietowy, po którym twarz nie jest zaczerwieniona, a Ty możesz wrócić do swoich obowiązków.