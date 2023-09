Idealnie miejsce na przetwory. Piwnica nie będzie potrzebna

Domowe dżemy czy ogórki piklowane są nie tylko smaczne, ale także gwarantują dodatkową porcję witamin w diecie. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza zimą. Jak jednak zapewnić przetworom odpowiednie warunki do przetrwania kilku miesięcy? Słoiki najczęściej umieszczamy w piwnicy lub spiżarni, co zrobić jeśli jednak nie mamy tam miejsca lub w ogóle nie posiadamy takiego pomieszczenia? Istnieje jeden prosty sposób, dzięki któremu nie będziesz martwić się o swoje zapasy. Dzięki niemu przetwory na pewno się nie zepsują.