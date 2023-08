Bosacka ostrzega przed popularną przekąską. Lista minusów jest długa

Katarzyna Bosacka ostrzega przed owocowymi tubkami

Musy w tubkach to smaczne i praktyczne przekąski, świetne do spożycia w podróży lub na placu zabaw. Mają być przygotowane ze zdrowych składników, takich jak świeże owoce, warzywa oraz pełnoziarniste zboża. Są one szczególnie lubiane przez dzieci. Niestety, nadmierne podawanie tych przekąsek może prowadzić do niepożądanych konsekwencji dla zdrowia. Katarzyna Bosacka wraz z Agatą Wołoszyn postawiły przyjrzeć się popularnym musom, zamkniętych w tubkach.