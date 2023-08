Zakazane w lesie. Niektórzy zapłacili już 5000 zł kary

Sierpień to doskonały czas, by wybrać się do lasu w poszukiwaniu grzybów. Częste deszcze i dość wysokie temperatury sprzyjają pojawianiu się nowych okazów, z których potem można przyrządzić obiad dla całej rodziny lub przetwory na zimę. Leśnicy ostrzegają jednak, by przestrzegać kilku ważnych zasad.