Iga Świątek zachwyca w ekstrawaganckiej stylizacji. Tak pojawiła się na okładce polskiego "Elle"

- Ma dwadzieścia lat i należy do czołówki światowego tenisa. To jedyna Polka, która wygrała wielkoszlemowy turniej na kortach Roland Garros i jest w pierwszej dziesiątce rankingu WTA - napisano na profilu magazynu Elle Polska na Instagramie o młodej tenisistce Idze Świątek. To właśnie ona została gwiazdą najnowszej okładki czasopisma, na której zapozowała w czarnej stylizacji z kapeluszem i... pomarańczowymi klapkami.