Ile ludzkich lat ma twój pies? Nie wszyscy wiedzą, jak to właściwie obliczyć

Decydując się na psa, musimy liczyć się z tym, że najprawdopodobniej go przeżyjemy. Nie jest bowiem tajemnicą, że czworonogi żyją znacznie krócej niż ludzie. Jak jednak przekonać się, ile tak naprawdę mają lat? Nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Podopowiadamy, na co w tym przypadku powinniśmy zwrócić uwagę.