Małe psy żyją dłużej niż duże? Naukowcy opublikowali nowe wyniki badań

Specjaliści przebadali ok. 25 tys. psów z różnych części USA i 238 ras. Niestety wyniki, które opublikowali w dzienniku akademickim "PLOS ONE", nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Duże czworonogi znacznie częściej chorują na poważne schorzenia, co może mieć wpływ na długość ich życia.