Ile sałatka jarzynowa może stać w lodówce? To cię zaskoczy

Awanturka, sałatka-śmietnik, szałot, sałatka warzywna. Sałatki jarzynowe w każdym domu mają inną nazwę, ale łączy je jedno - to coś, czego podczas świąt nie może zabraknąć. Nie ma Polaka, który by jej nie znał, zaś jej obecność na stole to odwieczna tradycja. Należysz do grupy, która przygotowuje to danie na Wigilię w dużych ilościach? Sprawdź, jak długo ten smakołyk może stać w lodówce, aby nam nie zaszkodził.