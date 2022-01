Ilona Łepkowska nie rozumie popularności Małgorzaty Rozenek-Majdan. Oto co o niej powiedziała

- Czy ja mówię, że jej nie lubię? Ja często potrafię skrytykować kogoś, kogo dobrze znam i lubię. Uważam, że na tym też polega szczerość. I często też przyjaźń na tym polega, że się bliskim osobom mówi prawdę. Akurat pani Rozenek nie jest moją przyjaciółką, proszę takich wniosków nie wyciągać. Po prostu pewne zjawiska mi się nie podobają i o nich po prostu mówię. Mamy wolność i swobodę wypowiedzi, i jeśli coś mi się nie podoba, jeśli to jest jakieś zjawisko, które uważam za niepokojące, no to się wypowiadam na ten temat. Natomiast pani Rozenek ma tyle osób, które ją lubią, że nawet, jak jest jedna Ilona Łepkowska, która za nią nie przepada, to naprawdę nic się nie stanie - powiedziała Pomponikowi.