Ilona Ostrowska wspomina Pawła Królikowskiego. Aktorzy byli przyjaciółmi

Paweł Królikowski zmarł w lutym 2020 roku po ciężkiej chorobie, z którą zmagał się od wielu lat. Artysta odszedł w wieku 58 lat, a na jego pogrzebie pojawiło się ogromne grono aktorów, którzy cenili nie tylko jego talent aktorski, ale również to, jakim był człowiekiem poza kamerami.

Do tego grona niewątpliwie zalicza się Ilona Ostrowska, która przez kilka lat była serialową partnerką Pawła Królikowskiego w serialu "Ranczo". Artyści zaprzyjaźnili się na planie i utrzymywali kontakt.

We Wszystkich Świętych Ilona Ostrowska wspomina Pawła Królikowskiego. "Tęskno za Tobą Bogumił- Mój Przyjacielu! Zawsze w sercu" - napisała na swoim instagramowym profilu i opublikowała czarno-białe zdjęcie aktora.

Ilona Ostrowska chętnie zabiera głos na temat Pawła Królikowskiego i nie ukrywa, że trudno jest jej pogodzić się z jego śmiercią. Aktorka wspierała go do samego końca. "Pięć dni przed śmiercią odwiedziłam Pawła w szpitalu. Pogadaliśmy od serca, choć tak naprawdę był to mój monolog. Zdążyłam się z nim pożegnać" - powiedziała w mediach tuż po jego pogrzebie.