Innowacje i rozwój – L'Oréal Professionnel Paris podsumowuje 2023 rok

L’Oréal Professionnel Paris, lider w dziedzinie profesjonalnej koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji włosów, podsumowuje 2023 rok. Był to dla marki niezwykle obfity okres – zarówno pod kątem spektakularnych premier coraz to bardziej innowacyjnych kosmetyków i przełomowych technologicznie urządzeń, jak i rozwoju w Metaverse, troski o zdrowie psychiczne fryzjerów czy inicjatyw z zakresu zrównoważonego podejścia.

W 2023 roku marka L’Oréal Professionnel Paris, tak jak pozostałe brandy z branży, stanęła przed wyzwaniami związanymi z kryzysem gospodarczym, inflacją oraz zmianami klimatycznymi. Mimo to marka utrzymała dynamikę rozwoju i wprowadziła szereg innowacji, dostosowując całokształt działań do zmiennych okoliczności, a także zmieniających się potrzeb konsumentów. Marka L’Oréal Professionnel Paris stanęła na wysokości zadania, wdrażając nowe i innowacyjne produkty i urządzenia, tym samym ułatwiając fryzjerom wykonywanie ich pracy, jak i podnosząc jej jakość.

Nowa jakość koloryzacji — iNOA

Pierwszą wprowadzoną w 2023 roku innowacją była ulepszona wersja kultowej koloryzacji iNOA, która w najnowszej odsłonie łączy zaawansowaną pod kątem skuteczności i efektowności technologię ze zrównoważonym rozwojem. Przełom polega na udoskonaleniu formuły, opierając ją o technologię ODS (oil delivery system). W efekcie składa się ona w 60% z olejków, nie zawiera amoniaku i jest pozbawiona wosków. Dzięki temu nowa iNOA to długotrwała intensywność koloru i połysk, a także troska o jakość włosów i ich odżywienie. Co więcej, koloryzacja ta jest wegańska, a jej opakowanie to w 95% materiały pochodzące z recyklingu.

Wraz z wejściem nowej iNOA na rynek, w styczniu 2023 roku marka L’Oréal Professionnel Paris wprowadziła także nowe narzędzie do diagnozy włosów oraz wirtualnej zmiany koloru – iNOA [iD]. Dzięki tej aplikacji fryzjer może dobrać koloryzację, oceniając kondycję włosów i upodobania klientki, która jeszcze przed zabiegiem koloryzacji w salonie, może zobaczyć nową wersję siebie.

Nowe gamy profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów i nowe produkty w kultowej serii

Rok 2023 przyniósł innowacje nie tylko w zakresie koloryzacji. Marka L’Oréal Professionnel Paris kontynuowała również poszerzanie portfolio swoich produktów do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Chronologicznie pierwszą wprowadzoną gamą był Scalp Advanced, którego premiera miała miejsce

w marcu 2023 roku. To produkty, które powstały we współpracy z profesjonalistami w dziedzinie włosów oraz dermatologami, aby odpowiedzieć na różne potrzeby skóry głowy. W efekcie stworzono 3 ukierunkowane rutyny o udowodnionej skuteczności – przeciwdziałanie dyskomfortowi, dające +80% natychmiastowego ukojenia, przeciwdziałanie przetłuszczaniu się skóry głowy, czyli redukcja wydzielania sebum o 78% oraz przeciwdziałanie łupieżowi, co należy rozumieć jako eliminację do 100% widocznego łupieżu. Wprowadzonymi równolegle produktami były zagęszczające przerzedzone włosy szampon i serum Serioxyl Advanced oraz profesjonalny zestaw przeciw wypadaniu włosów – Aminexil Advanced.

W maju 2023 roku nastąpiło natomiast uzupełnienie kultowej gamy Metal Detox. Dodano do niej krem o wysokiej ochronie – ochronie przede wszystkim przed promieniowaniem UV. Tym sposobem gama stała się kompleksową, 4-etapową pielęgnacją, która poza kremem składa się jeszcze z szamponu, maski i olejku. Ten ostatni dołączył do portfolio L’Oréal Professionnel Paris w 2022 roku i szybko stał się bestsellerem, oferując efekt 97% mniej złamań włosów[1], 2x bardziej błyszczących włosów

i długotrwałego koloru[2]. To, za co jeszcze z pewnością pokochały go konsumentki to lekka konsystencja, o którą w przypadku takich produktów, jak olejki, nie jest łatwo.

We wrześniu 2023 roku przyszedł z kolei czas na premierę Absolut Repair Molecular. To gama składająca się z 3 produktów – szamponu, serum i maski, z czego właśnie serum zasługuje na szczególne wyróżnienie. To najbardziej innowacyjny produkt będący intensywną kuracją do włosów zniszczonych. Odbudowuje molekularną, czyli najgłębiej położoną, strukturę włosów[3], daje 3x więcej wzmocnienia[4], a także intensywnie przenika i oferuje błyskawiczną transformację włosów. Stosowanie go z pozostałymi produktami z gamy pozwala naprawić 2 lata uszkodzeń przy jednym użyciu[5].

Style&Colour Trophy & Metaverse

Obszar, który w 2023 roku również został rozwinięty przez L’Oréal Professionnel Paris, był Metaverse. Marka we współpracy z artystą-grafikiem 3D Evanem Rochette oraz cenionym fryzjerem Charliem Le Mindu zaprojektowała aż 4 kolekcje wirtualnych fryzur, poszerzając tym samym granice wyrażania siebie i pokazując, że jest jeszcze wiele do odkrycia, jeśli chodzi o kreatywność w zakresie stylizacji włosów.

Co więcej, motywem przewodnim ubiegłorocznej edycji cenionego na całym świecie konkursu fryzjerskiego Style & Colour Trophy było "Meta-Morphosis", co oznaczało, że w szrankach plebiscytu stanęli nie tylko mistrzowie nożyczek, ale także artyści CGI, którzy razem wznieśli poziom kreatywności w koloryzacji i stylizacji włosów na inny poziom. Był to istotny (i nie ostatni) krok marki w obszarze budowania przewagi technologicznej. Co jest najbardziej warte podkreślenia to to, że do światowego finału dostał się też reprezentant Polski – Sławek @hairruler – i został wyróżniony, zajmując drugie miejsce na podium.

Z troską o fryzjerów — inicjatywa Head Up

Miano zaufanego partnera stylistów fryzur, którym L’Oréal Professionnel Paris cieszy się od 1909 roku, objawiało się w 2023 roku nie tylko poprzez wspieranie ich w poszerzaniu umiejętności i wiedzy, ale także poprzez troskę o ich zdrowie psychiczne. Narzędziem do tego stał się program Head Up, który skupia się na wsparciu społeczności fryzjerów poprzez zwiększanie świadomości o wyzwaniach stojących przed nimi na co dzień oraz edukowaniu ich w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Zrównoważone podejście w 2023

Ubiegły rok był również intensywny pod kątem inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju, który jest w centrum wszystkich działań L’Oréal Professionnel Paris. Marka konsekwentnie realizowała założenia swojego programu "L’Oréal for the Future", pragnąc zminimalizować wpływ na środowisko. Zdecydowanym przełomem w tym zakresie była udostępniona salonom fryzjerskim w styczniu 2023 roku słuchawka prysznicowa "Water Saver", która wykorzystując technologię fragmentacji wody, pozwala zaoszczędzić do 69% zużycia wody[6]. Poza tym salony fryzjerskie mogły zacząć korzystać z produktów Serie Expert w formie refili wyprodukowanych z mniejszej ilości plastiku z recyklingu, a także pozwalających na ponowne wykorzystanie wcześniej zakupionych butelek.

Osiągnięte w 2023 roku sukcesy i obszary, które udało się rozwinąć to zdecydowanie nie to, na czym planuje poprzestać L’Oréal Professionnel Paris. Marka nie zamierza zwalniać tempa i rysuje dynamiczną wizję swojej przyszłości, zobowiązując się do kontynuacji innowacji w obszarze koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji włosów, a także nowoczesnych i przełomowych technologicznie rozwiązań w dziedzinie urządzeń. W 2024 roku szczególny nacisk kładziony będzie na rozwój flagowych gam marki — Absolut Repair Molecular, Metal Detox, a także prostownicy parowej SteamPod. Cele dla L’Oréal Professionnel Paris pozostają niezmienne – być zaufanym partnerem fryzjerów, oferując wysokiej jakości produkty, tworzone w zgodzie ze środowiskiem oraz motywując ich do nieustannego rozwoju i wspierając w każdym możliwym obszarze. A to wszystko przy wsparciu najwyższej technologii co podsumowuje hasło marki: "profesjonalny hair-tech dla wyższego poziomu piękna".

[2] Zachowanie koloru po wielokrotnym myciu szamponem Metal Detox z zastosowaniem maski.

[3] Test instrumentalny po 15 użyciach serum do spłukiwania Absolut Repair Molecular.

[4] Test instrumentalny po użyciu serum do spłukiwania Absolut Repair Molecular.

[5] Test instrumentalny struktury makromolekularnej na powierzchni włókna włosa po użyciu szamponu, serum do spłukiwania i maski bez spłukiwania.

[6] Zmniejszenie przepływu wody w porównaniu do średniego przepływu w salonie we Francji.

