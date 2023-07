Instruktor chwycił ją za kolano. "Jesteś dla mnie jak córka"

- Poznałam kobietę, której instruktor robił zdjęcia i rozsyłał kolegom - opowiada. - Pytał jej, co by zrobiła, gdyby zobaczyła go nago. Inna kursantka miała dość ciągłych żartów instruktora, że kobiety mają dwie lewe i dwie prawe ręce, bo ciągle mylą kierunki. Gdyby powiedział to raz, można by uznać to za słaby żart, ale on powtarzał to ciągle. Niestety wciąż jesteśmy szufladkowane - stwierdza i dodaje: