Internautka naskoczyła na Ewę Chodakowską. Tak odpowiedziała trenerka

"Nie znam drugiego takiego człowieka. Kobieta, która nauczyła mnie miłości do ludzi, empatii, szacunku, lojalności. Moja mama nauczyła mnie dawać i nie oczekiwać nic w zamian. Wybaczać i nie pamiętać złego. Przyjmować to, co przynosi los z pokorą i najserdeczniej, najcieplej przytulać. Moja mama oddała nam całe swoje życie bez reszty" - napisała.