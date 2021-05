Irański reżyser zamordowany przez swoją rodzinę. Szczegóły zbrodni są makabryczne

Makabryczny mord

Matka i ojciec nie potrafili zaakceptować faktu, że reżyser nie założył rodziny. Ich zdaniem prowadził niegodne życie. Zdecydowali się na morderstwo, by "ratować honor rodziny". Babak Khorramdin został zadźgany. Rodzina poćwiartowała ciało, spakowała szczątki do walizki i wyrzuciła na śmieci. Makabrycznego odkrycia dokonano w mieście Ektaban, na zachód od Teheranu. Mohammad Shahriari, przewodniczący Sądu Karnego w Teheranie poinformował, że ojciec reżysera przyznał się do zabójstwa oraz podkreślił, że zanim przystąpił do mordu, podał synowi silne środki znieczulające. Rodzice zostali aresztowani, a policja znalazła dowody zbrodni w ich domu.