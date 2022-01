Irena Kamińska-Radomska pokazała zdjęcie w luźnej stylizacji. Internauci jej nie poznali

Irena Kamińska-Radomska dała się poznać szerszej publiczności jako jedna z mentorek w programie "Projekt Lady". Występuje tam w roli ekspertki od etykiety i dress code’u, które stara się wpajać kolejnym uczestniczkom. Certyfikat i licencję w tym zakresie zdobyła w The Protocol School of Washington.Sama prezentuje na co dzień nienaganny styl. Na jej garderobę składają się w większości eleganckie sukienki i koszule. Jej znakiem rozpoznawczym są również okrągłe okulary z grubymi oprawkami. Jednak jak się okazuje, ekspertka pokazuje się czasem w znacznie luźniejszych stylizacjach.