Ivana Trump ostro o byłym mężu. Kobieta dosadnie komentuje przegraną Donalda Trumpa

Choć wybory prezydenckie w USA dobiegły końca, wciąż głośno jest o porażce Donalda Trumpa oraz o jego zachowaniu po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników. Prezydent ubiegający się o reelekcję nie może pogodzić się z porażką, co wielokrotnie udowadniał w swoich przemówieniach. Tym razem oliwy do ognia dolała Ivana Trump, jego była żona, która nie kryje niechęci do Donalda.