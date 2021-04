Iwona Lewandowska znów jest zakochana. "Wszystko zaczęło się na początku września"

Iwona Lewandowska – nowa miłość

- Jacek to artysta. Jest rzeźbiarzem, urządza ogrody, ma wiele pasji, ale nie ma wśród nich piłki nożnej. Dopiero przy mnie uczy się futbolu. Pomalutku poddaje się mojej fascynacji tym sportem, jednak świat nie kończy się na piłce – powiedziała mama piłkarza w wywiadzie dla "Faktu".

Mama piłkarza Roberta Lewandowskiego zdradziła, jak poznała swoją miłość

- On jako gospodarz nas przywitał, od razu coś poczuliśmy, wszystko szybko się potoczyło. Bardzo bym chciała, aby świat znów się otworzył, abym mogła pojechać z Jackiem na mecz. Zawsze marzyłam, by z ukochanym mężczyzną dopingować Roberta w tych najważniejszych spotkaniach. Mam nadzieję, że wkrótce będzie to możliwe – wyznała mama piłkarza.