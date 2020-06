Izabella Miko odrzucała niemoralne propozycje. Usłyszała, że jest na czarnej liście

Izabella Miko jest jedną z niewielu polskich aktorek, które robią karierę w Hollywood. Widzieliśmy ją na wielkim ekranie w amerykańskich produkcjach takich jak: "Step up: All In", "Wygrane marzenia" czy "Starcie tytanów". W rozmowie z Agatą Młynarską na instagramowym kanale TVN Style opowiedziała o tym, z czym musiała się zmierzyć jako kobieta w świecie filmu.