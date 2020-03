Harvey Weinstein trafił do szpitala. Wcześniej skazano go na 23 lata więzienia

Harvey Weinstein został przewieziony do szpitala tuż po usłyszeniu wyroku nowojorskiego sądu. Były producent filmowy, który ma spędzić 23 lata za kratkami, nagle poczuł ból w piersi. Prawniczka skazanego poinformowała o jego stanie zdrowia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Harvey Weinstein skazany (GETTY, Fot: Yana Paskova)

Weinstein nie uniknie kary więzienia za gwałty i wszystko, czego dopuścił się względem kobiet. Ale wyraźnie próbuje grać na zwłokę i po raz kolejny chce wzbudzić litość problemami zdrowotnymi. Aktualnie chodzi o serce i ból w klatce piersiowej, z powodu których trzeba było zawieźć go do szpitala. Kilka godzin wcześniej gwałciciel usłyszał, że czeka go kara 23 lat pozbawienia wolności.

Harvey Weinstein w szpitalu

Rzeczniczka Weinsteina ogłosiła, że ten trafił do szpitala Bellevue na Manhattanie. Dawna szycha Hollywood zaczęła źle się czuć, niedługo po dotarciu do więzienia Rikers Island. Tamtejsze służby postanowiły nie lekceważyć objawów i dla jego bezpieczeństwa przewiozły go do nowojorskiej placówki medycznej. Miał zostać tam na całą noc.

Przedstawicielka byłego producenta podziękowała za to w oświadczeniu."(Harvey) bardzo cierpi, ale stara się myśleć pozytywnie. Miał sporo czasu, by przemyśleć swoje życie i się ukorzyć, ale sądzi, że czeka go jeszcze długa walka" – stwierdziła. Przypomnijmy, Weinstein odpowiedział za przestępstwa seksualne w stosunku do dwóch kobiet na terenie miasta Nowy Jork. W sądzie powiedział, że ledwo pamięta swoje oskarżycielki.

Zobacz także: SIŁACZKI program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet