"Ja bym się tam z dziećmi nie wybrał". Warszawski plac zabaw pusty

Warszawiacy otrzymali Rodzinna Strefę Sportu. Znajduje się tam m.in. boisko do gry w koszykówkę, stoły do tenisa stołowego, a także specjalny tor przeszkód. Brakuje jedynie dzieci. Powód? Tymczasowy plac zabaw stanął przed Pałacem Kultury, gdzie próżno szukać jakiegokolwiek zacienienia, a powierzchnia nagrzewa się do 50 stopni. "Ja bym się tam z dziećmi nie wybrał" - mówi jeden z mieszkańców.

Rozwiń