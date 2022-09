Jacek Borusiński był wielką gwiazdą kabaretu. Co robi dzisiaj?

Pytany o to, czy nie zrezygnował z dotychczasowego fachu, odparł: "Absolutnie nie. Mało tego, nawiązałem współpracę z agencją aktorską, czego wcześniej nigdy nie robiłem. Do tej pory, gdy jakiś reżyser wpadał na pomysł zatrudnienia mnie do filmu, to dzwonił do mnie z propozycją. Ale nie funkcjonowałem za bardzo w tym aktorskim obiegu. A reżyserzy castingów, kompletując obsady różnych produkcji, bardzo często wertują zdjęcia aktorów z różnych agencji. Na mnie trafić nie mogli, bo mnie tam nie było. Teraz jestem i dostaję już pierwsze sygnały o zainteresowaniu moją osobą".