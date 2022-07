Jacek Rozenek szczerze o Radosławie Majdanie. Padły wymowne słowa

Wsparcie byłej żony

Choć początkowo lekarze nie dawali aktorowi dużych szans na powrót do pełnej sprawności, ćwiczeniami i determinacją wrócił do sił. W walce wspierała go była żona Małgorzata, która m.in. przejęła na siebie obowiązki związane z utrzymaniem wspólnych synów.