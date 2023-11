Jachira o pierwszym posiedzeniu Sejmu. "Dziwna cisza"

Klaudia Jachira wróży koniec PiS-u

"Ale dla tego wygranego i oby dla setek kolejnych wygranych głosowań opłacało się to wszystko znosić i czekać 8 lat. Nawet hymn śpiewało się zupełnie inaczej. Warto było zobaczyć ich kwaśne miny, dziwną ciszę po tamtej stronie i konsternację. Spóźnienie, spanie i pokrzykiwania prezesa. Gdy mnie mijał, to widziałam jego zagubiony, szalony wzrok. 13 listopada 2023 – zapamiętajmy ten dzień, to początek końca PiS-u" - podsumowała Klaudia Jachira.