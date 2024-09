Ryzykowny seks zbiera żniwo. Przodują seniorzy

- Przez lata dbały przede wszystkim o to, by nie zajść w przypadkową ciążę. Kiedy więc ciąża przestała być problemem, znikła ostrożność - wyjawiła lekarka , odnosząc się do seniorek po menopauzie, które rezygnują z zabezpieczania się, tym samym popełniając ogromny błąd.

- Ilustruje to przypadek pewnej 70-latki, która trafiła do nas do szpitala zakaźnego z neurologii w celu wykluczenia lub potwierdzenia kiły. Ponieważ lekarze nie powiedzieli jej, dlaczego ma się do nas zgłosić, nie dowiedzieli się od niej, że przed laty to mąż zakaził ją kiłą. Przeszła wtedy skuteczne leczenie. Gdyby lekarze o to zapytali, nie musiałaby do nas przychodzić, gdyż wiadomo, że pacjent, który był leczony na kiłę i jest już zdrowy, do końca życia będzie miał dodatnie odczyny kiłowe - tłumaczyła w "Zwierciadle" lekarka.