Ma 67 lat. Mówi, czego nie lubi w łóżku

Seks seniorów powoli przestaje być tematem tabu. Coraz częściej głośno mówi się o potrzebach seksualnych osób starszych. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że seks to jeden z podstawowych czynników, od których zależy nasz dobrostan - zarówno fizyczny jak i psychiczny.

Fern Britton, była prezenterka programu "This Morning", w wieku 67 lat otwarcie mówi o swoich obawach i pragnieniach związanych z intymnością.

Fern Britton, po zakończeniu 20-letniego małżeństwa z Philem Vickerym, rozpoczęła nowy etap swojego życia. W wywiadzie dla magazynu "Women and Home" Britton przyznała, że choć seks nie jest już dla niej priorytetem, to jednak jej podejście do intymności jest teraz bardziej świadome.