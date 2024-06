Są po 75. roku życia. Nie chcą rezygnować z seksu

W Wielkiej Brytanii firma Home Instead przeprowadziła anonimową ankietę z udziałem tysiąca respondentów w różnym wieku. W badaniu sprawdzono, czy wiek decyduje o rezygnacji z życia łóżkowego. Jak się okazuje aż 54 proc. badanych, powyżej 75. roku życia, chce pozostać aktywnych seksualnie. Podobnie jest w przypadku przedstawicieli grupy wiekowej od 66 do 74 lat, których było aż 51 proc.

Badanie wskazało też, że to mężczyźni chcą dłużej zostać aktywni seksualnie. Aż 74 proc. z nich opowiedziało się za kontynuacją życia erotycznego w starszym wieku, z czego podobną deklarację złożyło tylko 49 proc. kobiet. Równie ciekawe okazało się zdanie Gen Z. Młode osoby otwarcie przyznały, że nawet w późnym wieku będą uprawiać seks. Tak odpowiedziało aż 61 proc. przedstawicieli pokolenia Z.

Chociaż większość badanych osób przyznała się, że ma w planach życie seksualne, to znacznie mniej osób chciałoby na starość randkować. Mniej niż połowa respondentów powyżej 55. roku życia stwierdziła, że byłaby zainteresowana szukaniem miłości, gdyby była samotna. Z kolei większość osób we wszystkich grupach wiekowych (aż 60 proc.) przyznała, że utrzymanie aktywności seksualnej z pewnością pomoże im w utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej w starszym wieku.

Zbyt często potrzeby seniorów są sprowadzane do kwestii zdrowotnych, a komunikaty skierowane do nich koncentrują się na chorobach i słabościach. Ekspertka podkreśla, że taki sposób przedstawiania osób starszych prowadzi do postrzegania ich jedynie przez pryzmat przetrwania, a nie czerpania radości z życia i doświadczania nowych rzeczy.