Jak dbać o swoje zdrowie w dobie telemedycyny?

A badania pokazują, że to z profilaktyką kobiety mają największy problem. Nie jesteśmy przyzwyczajone do samodzielnego zgłaszania się na badania. Nie zawsze pamiętamy, by co najmniej raz w roku wykonać analizę moczu czy choćby podstawowe badania krwi. W czasie pandemii (od marca 2020 r. do marca 2021 r.) ponad połowa kobiet nie wykonywała profilaktycznych badań ginekologicznych[1]. I to nie zawsze w obawie przed zakażeniem koronawirusem, ale też dlatego, że kobiety nie widziały powodu, by zgłosić się na badanie, bo nie czuły żadnych dolegliwości.