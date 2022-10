Jak dbać o urodę jesienią? Jesienna pielęgnacja cery

FOREO pojawiło się na rynku prawie 9 lat temu i od tego czasu utrzymuje pozycję lidera wśród producentów urządzeń do zaawansowanej, domowej pielęgnacji. Na punkcie szczoteczek z kultowej linii LUNA™ oszalał cały świat, w tym największe gwiazdy jak Cindy Crawford, Kim Kardashian czy Rita Ora. W najnowszej serii znajdziemy 4 modele, szczoteczkę LUNA™ 4: do dokładnego oczyszczania i ujędrniającego masażu twarzy; LUNA™ 4 mini: do dwustronnego, poręcznego oczyszczania, LUNA™ 4 go: wersję podróżną, która będzie doskonałą towarzyszką wypadów i zmieści się do każdej kosmetyczki oraz przełomową nowość LUNA™ 4 body: dopasowującą się do ciała szczoteczkę ujędrniającą, która nie tylko rozpieści zmysły, ale pomoże też zwalczyć cellulit i zapobiec wrastającym włoskom.