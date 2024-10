Jak dobrze biegać? Tak jak lubisz!

Bieganie jest jedną z najpopularniejszych, a jednocześnie najbardziej inkluzywnych aktywności sportowych. Wymaga właściwie tylko chęci i wygodnych butów, a jednocześnie niesie nieocenione korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Łączy ludzi – w końcu wszyscy, którzy biegają, są częścią większej grupy, niezależnie od tego, czy trenują do maratonu, czy truchtają rekreacyjnie przed wyjściem do biura. Dlatego właśnie marka New Balance wspiera wszystkich biegaczy. W kampanii "Run your way" pokazuje wyraźnie, że biegać każdy może – i to biegać dokładnie tak, jak lubi!