Jak dziś wygląda pierwsza żona Wiśniewskiego? Przeżyła z nim piekło

Magda Femme to wokalistka, która rozpoczęła swoją karierę od występów z zespołem Ich Troje. W latach 1996-2001 była żoną Michała Wiśniewskiego, jednak ich związek przez jakiś czas był ukrywany przed mediami, z obawy na rosnącą wówczas popularność grupy.

Michał Wiśniewski, zauroczony urodą i głosem Femme podczas karaoke, szybko zaprosił ją do zespołu Ich Troje. Po roku znajomości para pobrała się, jednak Wiśniewski, kierując się strategią marketingową, poprosił Femme o ukrywanie ich małżeństwa. Obawiał się, że informacja o ślubie zrazi fanki i zaszkodzi popularności zespołu. Femme ujawniła tę tajemnicę dopiero po latach.

Muzycy pobrali się po roku znajomości. Równie szybko przechodzili przez kryzys, który doprowadził do rozwodu w 2001 roku. Magda Femme dopiero później w rozmowie z "Vivą!" wyznała, że czuła się bardzo samotna.

Magda Femme wydała pięć solowych albumów, a ostatni miał premierę w 2014 roku. Obecnie jest w szczęśliwym związku z raperem Michałem Zawidzkim, który występuje pod pseudonimem Syn Prezydenta. Chociaż zakochani unikają blasku fleszy, to od czasu do czasu publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!