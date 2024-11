Jak dziś wygląda "polska Pamela Anderson"? Od kilku lat walczy z chorobą

Małgorzata Werner zyskała sławę w latach 90. Na wielkim ekranie widzowie podziwiali ją od 2001 roku. Została wówczas współprowadzącą programu "Disco Relax", gdzie występowała u boku Tomasza Samborskiego. W piku oglądalności muzyczne show Polsatu oglądało aż 8 milionów widzów. Jej podobieństwo do Pameli Anderson od samego początku było zatrważające, a dzięki programowi "Disco Relax" stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek w Polsce.

Ręka prezenterki była zdrętwiała przez trzy miesiące, jednak Małgorzata Werner przyjmowała zastrzyki, dzięki którym wróciła do sprawności. Niestety, jak sama przyznała, w każdym momencie może pojawić się kolejny rzut choroby.

Mimo wszystko "polska Pamela Anderson" nie poddaje się w walce o lepsze samopoczucie. Choć na samym początku nie było łatwo, teraz stara się stawiać czoła chorobie i żyć normalne. "Pierwsza reakcja była taka, że łzy mi poleciały. (...) I się przejęłam tym, ale to była chwila. (...) Ja się od razu do tego przystosowuję, co mi pomoże użalanie się nad sobą?" – skwitowała.