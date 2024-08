Pamiętacie Noemi z "Poranku kojota"? Tak wygląda 23 lata później

Jej kariera rozpoczęła się przypadkiem. Miała zaledwie 16 lat, gdy poszła na casting do filmu "Escape", który zagraniczni producenci zorganizowali właśnie w naszym kraju. Nie przypuszczała jednak, że to całkowicie odmieni jej życie. W końcu zdecydowała się na niego tylko ze względu na koleżankę, która poprosiła ją tego dnia o wsparcie.

Szybko pojawiły się kolejne brawurowo odegrane role. Wraz z nimi przyszły także rozpoznawalność i zainteresowanie mediów. Postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych, by tam spróbować swoich sił w aktorstwie. Przy okazji znalazła także miłość. Aktorka zakochała się bowiem w jednym z producentów filmu, w którym zagrała swoją pierwszą rolę.

W USA postanowiła jednak porzucić karierę filmową, by skupić się na edukacji. Rozpoczęła studia na uniwersytecie UCLA. Polskie kino szybko się o nią upomniało. Wtedy jeszcze nie przypuszczała, że przez wyjazd do kraju rozpadnie się jej związek.

Po sukcesie filmu "Poranek kojota" Karolina Rosińska kolejny raz postanowiła usunąć się w cień. W tym czasie nie tylko ponownie wyszła za mąż, ale również przeprowadziła się do Szczecina. Urodziła dwójkę dzieci. Zmieniła także zawód, spełniając się w roli nauczycielki języka angielskiego . Niestety jej związek nie przetrwał próby czasu.

Jakiś czas temu gwiazda wyznała, że postanowiła wrócić do Stanów Zjednoczonych. Tam też zajęła się zupełnie czymś innym.

