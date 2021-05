Jak mieć bielsze zęby? Niedrogie sposoby na piękny uśmiech

Środkami uzupełniającymi są wybielające płyny do płukania, nici dentystyczne (o nici warto zadbać nawet wtedy, kiedy niekoniecznie chcemy wybielić zęby) oraz odpowiednie szczoteczki do zębów. Za pastę możemy zapłacić od ok. 5 zł do 30 zł. Za płyn – od ok. 10 zł do ok. 20 zł. Opakowanie nici dentystycznych to wydatek mniej więcej 10 zł.