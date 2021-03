Jak mieszka Agnieszka Dygant? Apartament robi wrażenie

Królestwo kotów

Aktorka mieszka z dwoma, przepięknymi kotami rasy Maine Coon. Pupile Dygant mają wstęp zarówno do łóżka, jak i na kanapę oraz… do doniczek z kwiatkami. Przy okazji możemy podpatrzeć, że we wnętrzach urządzonych przez panią Agnieszkę dominują jasne kolory i naturalne materiały (np. bawełna i rafia).