Jak nie dać się oszukać na Blika? Policjantka zdradza niezawodny trik

Oszustwa internetowe stają się coraz bardziej wyrafinowane. Przestępcy nieustannie doskonalą swoje metody, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i boty, aby zdobyć zaufanie swoich ofiar. Na szczęście są skuteczne sposoby, by uchronić się przed utratą pieniędzy.

Małgorzata Sokołowska prowadzi profil "Z pamiętnika policjantki", w którym mówi o kulisach pracy w policji, a także dzieli się wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niedawno publikowała wideo z poradą, która może uratować nas przed oszustwem "na Blika". Okazuje się, że metody oszustów są coraz trudniejsze do wykrycia.

Co gorsza, oszuści coraz częściej korzystają z botów i sztucznej inteligencji, by naśladować styl rozmowy ofiary, a nawet generować głos bliski oryginałowi. Jak opisała policjantka w swoim nagraniu, przestępcy potrafią perfekcyjnie odtworzyć sposób komunikacji, co czyni ich działania jeszcze bardziej wiarygodnymi.