Pani Joanna oskarżyła policjantów o nadużycia. Oto decyzja sądu

Zabrano jej telefon i laptopa. Funkcjonariusze przeszukiwali jej mieszkanie, jednocześnie wypytując o to, kto pomógł jej zdobyć tabletki. Pani Joanna została następnie odwieziona na SOR, gdzie funkcjonariuszki gabinecie lekarskim kazały jej się rozebrać, przykucnąć i zakaszleć, a to wszystko w celu dokonania rewizji osobistej.

"To moment, którego nie mogę wymazać z pamięci. Poczułam się całkiem sama, upokorzona, poniżona. Poczułam się zgwałcona. To była obława na hasło 'aborcja'" – powiedziała pani Joanna w rozmowie z "Gazetą Wyborczą"

Kobieta opowiedziała o całej sprawie z telewizji TVN, na co komenda zorganizowała konferencję prasową, podczas której próbowała się wybielić, jednocześnie podając do publicznej wiadomości dane wrażliwe i szczegóły dokumentacji medycznej pani Joanny.

"Gazeta Wyborcza" dotarła do uzasadnienia sądu. Mowa w nim m.in. o tym, że pani Joanna miała w tym swój interes, taki jak uzyskanie odszkodowania czy zdobycie medialnego rozgłosu. Wspomniano w nim również leczeniu psychiatrycznym, w związku z którym do zeznań kobiety powinno się podejść "z dużą dozą ostrożności".

"Jestem nieustannie zdumiona postawą policji, prokuratury i władzy. Czuję się jak w jakimś kafkowskim labiryncie. Już dawno straciłam zaufanie do państwa. Ale realnie boję się, że w Polsce prędzej do władzy wróci PiS, niż ten horror się skończy i wyroki w moich sprawach zdążą zapaść. Dziwi mnie, że organy ścigania nie dostrzegają błędów policji. Choć pozostaje mi liczyć na to, że tym razem ktoś jednak podejdzie do tematu poważniej" – podsumowała pani Joanna "Gazecie Wyborczej".