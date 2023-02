Jak nosić spódnice zimą? Te modele wyglądają super z płaszczem i puchówką

Midi to kwintesencja klasyki i kobiecości - zarówno ta rozkloszowana o prostej fakturze, jak i model plisowany, który pięknie wiruje pod wpływem ruchów. To także idealna propozycja na zimowe dni, gdyż spódnica midi wspaniale wygląda w towarzystwie swetrów, golfów, botków i wełnianych płaszczy. Żeby nie zaburzyć proporcji sylwetki, warto zakładać do niej krótką i raczej przylegającą górę. Szukając idealnych butów do tej długości, wybieraj raczej botki na obcasie lub słupku - midi optycznie skraca nogi, więc dodatkowe centymetry z pewnością ci się przydadzą. Wybierając płaszcz do spódnicy midi, unikaj krótkich fasonów, które kończą się na wysokości bioder lub ud - wówczas figura będzie wydawała się zdeformowana, a jej proporcje mocno zaburzone. Długie płaszcze za kolano to jest to! Będziesz czuła się jak prawdziwa francuska dama.