Jak nosić sukienkę ogrodniczkę w tym sezonie? Odkryj na nowo kultowy fason z lat 90. w stylizacjach damskich!

Sukienka ogrodniczka, czyli szkolny fason nie tylko dla młodzieżySztruksowe i jeansowe sukienki ogrodniczki były nieodłącznym elementem szkolnego mundurka i młodzieżowych zestawów casualowych. Nic dziwnego, że kojarzymy je z uczniowskim, grzecznym outfitem z lat 90. Ta dekada z kolei w modzie odgrywa coraz to większą rolę, a kultowe modele i fasony wracają ze zdwojoną siłą jako must-have danego sezonu. To dotyczy właśnie sukienek ogrodniczek, które obecnie noszą nie tylko nastolatki, ale również dorosłe kobiety w miejskich stylizacjach. Obecny focus na retro oraz barwny klimat lat 90. to kolejne powody, dla których warto włączyć ten fason sukienki do swojej garderoby w nadchodzącym sezonie.