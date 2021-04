Jak obudzić energię i wzmocnić odporność? Sprawdź!

Na dworze coraz cieplej, co oznacza, że nabieramy chęci do działania. Na dodatek w naszej diecie wreszcie pojawiają się świeże warzywa i owoce, które jemy z ochotą. Dla poprawy aktywności fizycznej, sięgamy po sporty, które możemy uprawiać na świeżym powietrzu. W utrzymaniu dobrej formy pomaga nam także odpowiednie nawodnienie będące podstawą zdrowego życia. Nie zapominajmy również o tym, jak wielką moc mają witaminy i minerały – to właśnie one budują nasz kapitał na kolejne miesiące.