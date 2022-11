Jak odmłodzić dłonie? Ten domowy sposób działa cuda

Jak dbać o skórę dłoni?

Skóra dłoni jest niezwykle cienka, dlatego należy jej się specjalne traktowanie. Przede wszystkim pamiętaj o zakładaniu gumowych rękawic do sprzątania tak, aby dłonie nie miały bezpośredniego kontaktu z detergentami. To niezwykle istotna kwestia w codziennym funkcjonowaniu, ponieważ to właśnie w ten sposób najczęściej niszczymy sobie skórę dłoni. W okresie jesienno-zimowym, gdy temperatura zaczyna spadać poniżej 10 stopni Celsjusza, nie zapominaj także o zakładaniu bawełnianych bądź skórzanych rękawiczek. Odmrożone i popękane dłonie trudno jest bowiem doprowadzić do porządku.