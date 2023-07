Jak pomóc psu w upalny dzień? Uważaj na zimną wodę

Nie wrzucaj na siłę psa do rzeki. To może się źle skończyć

Latem zabieramy nasze psy nad jezioro czy rzekę. Zdarza się, że zwierzaki wskakują do wody, by nieco się orzeźwić. O ile takie rozwiązanie ma sens, gdy temperatura powietrza wynosi ok. 25 stopni Celsjusza, w przypadku upału może dojść do szoku termicznego, zwłaszcza jeśli woda jest zimna. Dlatego też pod żadnym pozorem nie powinniśmy też wrzucać czworonoga do wody na siłę.