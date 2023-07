Co oznacza żółta wstążka u psa? Nie jest ozdobą i warto to wiedzieć

Wynika to z tego, że czworonóg może mieć problemy behawioralne i denerwuje się, kiedy jest zmuszany do kontaktu z innymi ludźmi czy zwierzętami. Zdarza się jednak, że takie wstążki noszą też psy starsze bądź schorowane. Jeśli zauważysz takiego psa, nie podchodź do niego i w żaden sposób go nie zaczepiaj. Pamiętaj, że właściciele czworonogów nie umieszczają żółtej wstążki bez powodu.